Barletta, ragazzo aggredito nei giardini De Nittis

Un ragazzo barlettano è stato aggredito con delle forbici nei giardini De Nittis a Barletta. La vittima è stata ferita al volto. Gli agenti della polizia Locale sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore, un giovane algerino, che ha continuato a opporre resistenza minacciando con le forbici anche gli agenti. L’uomo è stato portato nel Comando per l’identificazione ed è risultato irregolare e con numerosi precedenti di polizia. La Procura di Trani ha disposto gli arresti in carcere per l’aggressore, mentre il ragazzo ferito è stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli per le cure.

