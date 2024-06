Barletta, presentati De Vezze e Lorusso

BARLETTA – Daniele De Vezze direttore generale e Bartolo Lorusso club manager. Il Barletta annuncia i primi tasselli tecnici della stagione 24/25, in attesa di comunicare l’arrivo in panchina di Pasquale De Candia, che sarà ufficiale dal primo luglio. Superata la fumata nera di Favarin, che non sarà il tecnico biancorosso. il nuovo staff guarda al futuro, in attesa di conoscere la griglia ripescaggi e la categoria del nuovo campionato.

Una squadra che conosca la categoria e che guardi al massimo obiettivo in caso di Eccellenza, ma anche ad un campionato sereno in Serie D. De Vezze e Lorusso gettano le basi per l’immediato futuro del Barletta, con i primi calciatori che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Tra i nomi più accreditati, quello di Nicola Strambelli. Da valutare, in quest’ottica, le richieste poste dagli elementi avvicinati dal Barletta: la categoria di appartenenza può diventare il parametro di riferimento.

