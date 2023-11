È accusato di tentata rapina l’uomo arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Barletta nei giorni scorsi per aver aggredito una persona e provato a sottrargli lo smartphone nei pressi del sottopasso della stazione. La vittima dell’aggressione si era recata in stazione per attendere l’arrivo della figlia quando è stata colpita alle spalle. Ne è nata una colluttazione: l’aggressore avrebbe picchiato la vittima, senza però riuscire a sottrargli il telefono. Rintracciato dagli agenti della polizia ferroviaria, l’uomo è stato condotto in carcere a Trani.

