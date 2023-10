Barletta, Ministro Piantedosi: “Sulla sicurezza la Bat avrà attenzioni specifiche del Governo”

BARLETTA – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato al comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura a Barletta. Al termine del vertice ha incontrato i giornalisti:”Non è stata una riunione di circostanza. La sesta provincia ha caratteristiche della criminalità diverse da quelle del resto d’Italia. Positivo il confronto con la Magistratura e i sindaci per comprendere meglio le problematiche e agire di conseguenza, ho già annunciato ai sindaci quali saranno le misure di sicurezza che metteremo in campo, il territorio della Bat ha bisogno di particolari attenzioni per la sicurezza dei cittadini. Ci vedremo periodicamente per fare il punto dell’operato svolto di volta in volta. Il Governo è già impegnato sulla questione organico, anche per il Corpo dei Vigili del Fuoco, qui esiste un:oggettiva esigenza dettata dai parametri in vigore.

Che risposte possiamo dare ai cittadini sul fronte della microcriminalità?

“Questa è una problematica che è stata inserita nel programma di interventi, in attesa della ricostruzione degli organici, sin da subito metteremo a disposizione personale da Roma”.

