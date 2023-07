Barletta: Madre e figlio trovati morti in una villetta

Mistero in una villetta di Via delle Belle Arti, a Barletta, dove madre (73 anni) e figlio (53) sono stati trovati morti. Sul posto, per le indagini, i Carabinieri, coordinati dal magistrato della procura di Trani Francesco Aiello, i militari del SiS per i sopralluoghi e il medico legale. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Il 53enne aveva ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. In un’altra stanza c’era sua madre riversa su un fianco. A dare l’allarme sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un’altra abitazione in campagna con l’altro suo figlio.

