Tre agenti di polizia al pronto soccorso ed un pregiudicato in carcere. È l’epilogo di un episodio che ha interessato la polizia municipale di Barletta a margine della Disfida. Un uomo, durante la rievocazione storica – svoltasi ieri pomeriggio nel fossato del castello Svevo – avrebbe commesso manovre spericolate alla guida di un’auto in piazza Castello, mettendo in grave pericolo le numerose persone presenti. Un agente lo avrebbe seguito e, una volta fermato, gli avrebbe chiesto di mostrare i documenti, l’uomo di tutta risposta lo avrebbe colpito al volto. Nel tentativo di bloccarlo, altri due agenti – intervenuti in ausilio del motociclista aggredito – sarebbero stati colpiti con calci, pugni e testate. I tentativi di opporre resistenza sarebbero continuati sia in auto sia in ufficio. I tre agenti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Monsignor Dimiccoli. Il malvivente invece al carcere di Trani su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica del tribunale di Trani, con l’accusa di oltraggio, minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali, oltre a guida in stato di alterazione psicofisica con patente già ritirata.

