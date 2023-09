Barletta, gli alberi cementati parlano: writers disegnano fumetti di rabbia

BARLETTA – Disegni che simboleggiano morte, rabbia e imprecazioni, oltre ad una serie di catene a collegare tra loro gli alberi cementati di via Vittorio Veneto. Continua a tener banco la polemica sul trattamento del verde pubblico nel cantiere del secondo fronte di stazione Bari Nord, nel quartiere Borgovilla di Barletta. Le effigi sono spuntate per dare un ulteriore segnale anche dopo la parziale ed improvvisata liberazione dei tronchi, con la creazione di piattaforme rudimentali per permetterne la crescita anche durante i lavori di manutenzione.

Gli spazi creati dopo le polemiche tra Comune di Barletta, Ferrotramviaria e associazioni ambientaliste non hanno risolto la situazione, che resta ancora sotto osservazione. Gli stessi esponenti di Coalizione Civica in consiglio comunale, Carmine Doronzo e Michela Diviccaro, hanno parlato di soluzione superficiale e danno ormai consolidato per gli alberi cementati, nonostante l’intervento dei giorni scorsi. La rimozione del cemento è arrivata però dopo quasi due settimane, durante le quali il verde pubblico potrebbe essere stato seriamente intaccato.

In attesa di studiare ed apporre un intervento definitivo, spuntano i disegni sul marciapiede su cui si trovano gli alberi. La cittadinanza barlettana, anche sui social, ha già mostrato il suo disappunto sulla gestione ambientale del quartiere.

