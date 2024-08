Barletta, buone indicazioni dal test di Palese

BARLETTA – Riscontri incoraggianti dopo il test contro la Virtus Palese, ma il Barletta non può permettersi di abbassare la guardia. L’8-0 in terra barese accresce comunque la fiducia nei biancorossi, che vanno a segno con diversi big e mettono in mostra anche un buon tasso tecnico del parco under. Saranno i più esperti a dover trainare il gruppo e a tracciare la strada verso il 25 agosto, giorno in cui inizierà il campionato di Eccellenza.

Responsabilità importanti per tutto lo spogliatoio e in particolare per chi è rimasto a Barletta anche dopo la retrocessione di maggio. Umiltà è la parola d’ordine per calarsi nella nuova realtà della massima categoria regionale.

Domenica nuovo test contro il Bari Primavera a Modugno. Lunedì, invece, è prevista la pubblicazione dei calendari. Poco più di due settimane prima di scendere in campo, il Barletta resta sotto i riflettori.

