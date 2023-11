Barletta-Altamura, Ginestra: “Ce la giochiamo, stimoli giusti”

BARLETTA – Domenica spartiacque per il Barletta, che al Puttilli ospiterà la capolista Altamura. L’obiettivo è reagire alla sconfitta nel derby con l’Andria e rimettersi in carreggiata nella lotta ai piani alti. Match che non sarà decisivo, ma che permetterà ai biancorossi di fissare un primo paletto nel pieno di un ciclo complicato. Prima di Casarano, la sfida ai murgiani è già indicativa. Assente Schelotto, che verrà reintegrato martedì. Dubbi per Sapri, in ballottaggio con Provitolo. Tiene banco anche il caso Evangelista. Sugli spalti, confermata l’assenza della tifoseria ospite.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp