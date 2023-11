Barletta: 59enne pestato da 18enne per il parcheggio di una bici

Un uomo di 59 anni è stato aggredito, nella serata di domenica 5 novembre, davanti al portone della sua abitazione nel quartiere Medaglie d’oro di Barletta.

Il 59enne, che ha sporto denuncia ai Carabinieri, è stato malmenato da un 18enne che non avrebbe gradito i richiami dell’uomo per il parcheggio di una bici elettrica all’ingresso di un palazzo. Secondo quanto emerso, il mezzo ostruiva l’accesso alle cassette della posta e al contatore rendendo difficoltoso anche il passaggio dei condomini nello stabile.

Non era la prima volta che il 59enne chiedeva al ragazzo, che non risiede nella palazzina dove abita una parente, di non lasciare la bici nel portone, tanto da essere costretto ad affiggere avvisi nell’androne. Nella serata di domenica la situazione è degenerata: durante un acceso diverbio, il 59enne è stato preso a pugni dal 18enne. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, gli sono stati applicati due punti di sutura al viso per 10 i giorni di prognosi.

Sull’episodio indagano i carabinieri che potrebbero avvalersi delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona in cui è avvenuta l’aggressione.

