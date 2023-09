Bari: tir perde blocchi di cemento, tangenziale bloccata direzione Sud

Sono almeno cinque i chilometri di coda che si sono formati, nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 settembre, sulla tangenziale di Bari, in direzione Sud all’altezza dello svincolo per il quartiere Japigia. Un tir ha perso alcuni blocchi di cemento bloccando il traffico: sul posto una gru per la rimozione dei detriti.

