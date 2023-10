Bari, il San Nicola si tinge di biancorosso

BARI – Ben 208 nuovi proiettori che garantiscono un risparmio del 56% rispetto al vecchio impianto di illuminazione e che dà la possibilità di colorarsi di bianco rosso, di azzurro della nazione e di ogni altro colore. Si lavora a pieno ritmo per restituire il San Nicola alla città. Nelle scorse ore sopralluogo dell’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, per controllare l’operatività dei nuovissimi proiettori che coloreranno l’esterno dell’astronave di Renzo Piano. Intanto hanno ripreso slancio i lavori per il montaggio dei 26 petali di copertura dell’impianto. Nei giorni scorsi gli operai hanno avviato l’installazione dell’ultimo telo della curva Nord dopo settimane in cui il numero delle nuove coperture installate nell’impianto barese era rimasto invariato. Entro pochi giorni i petali ‘issati’ arriveranno a quota 13 con l’aggiunta di sei arrivati nei giorni scorsi nello stadio e a quali vanno sommati i due ‘vecchi’ che sormontano altrettante aree della Tribuna Ovest

