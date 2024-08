Bari, quasi 500 tifosi seguiranno la squadra a Cremona. Abbonamenti quasi a quota 5000 nonostante ci sia ancora tanto da fare

L’amore dei tifosi del Bari per la loro squadra del cuore sembra non avere sosta neanche nei giorni più caldi di agosto. Sono 449, infatti, i tifosi biancorossi che seguiranno la squadra nel primo incontro ufficiale, allo Zini di Cremona. Continua, nel frattempo a muoversi anche la campagna abbonamenti. A poco più di 10 giorni dall’inizio sono 5mila circa le tessere sottoscritte, con una squadra, come sottolineato da mister Longo in confererenza stampa, che necessita ancora di 5-6 innesti. Quasi 4mila, quindi, non hanno rinnovato il loro abbonamento a dieci giorni dall’inizio del campionato. Per dare un giudizio definitivo bisognerà aspettare la chiusura della campagna ma l’impressione è che non si andrà tanto lontani dai numeri dello scorso anno, in cui furono sottoscritte 8809 tessere.

