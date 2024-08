Bari, Quagliata e attaccante nel mirino. Ricci e Morachioli in uscita

Mercato in pieno fermento per il Bari, sia in entrata che in uscita. Ai saluti, per cominciare, Marras dal Cosenza: i silano però pescheranno ancora dai pugliesi per rinforzare la difesa, puntando tutto su Giacomo Ricci. Operazione, questa, che aprirebbe del tutto le porte a Giacomo Quagliata nel ruolo di terzino. Ha mercato Morachioli: su di lui punta tutto la Juve Stabia. L’operazione non può comunque dirsi ancora chiusa, ci sarebbero ancora dei dettagli da limare.

L’attaccante arriverebbe (e si sbloccherebbe) subito dopo le uscite di Ricci e Morachioli. Due i profili individuati: Moro (in panca col Sassuolo martedi scorso, ndr) o Torregrossa (Pisa). Da considerarsi scartata ormai la pista che porta a Partipilo per la trequarti: operazione impossibile praticamente per via dei parametri economici (richiesta alta per il prestito, cosi come per il titolo definitivo).

