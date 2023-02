Bari: Polizia sventa furto in autostrada e recupera refurtiva

Nell’ambito di un programma di contrasto dei furti in autostrada, in particolare nelle aree di servizio, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Bari Sud, ha raggiunto tempestivamente l’area di servizio “Dolmen Est”, per la segnalazione di un furto ai danni di un autotrasportatore in sosta.

In particolare, era stata segnalata la presenza di un furgone di colore bianco e di alcuni uomini intenti a perpetrare un furto da un veicolo in sosta.

L’intervento tempestivo dei poliziotti, ha messo in fuga i malviventi, costretti ad abbandonare sul posto il furgone, poi risultato rubato. All’interno sono stati trovati numerosi attrezzi atti allo scasso, mentre nel parcheggio è stato rinvenuto un carrello carico di alcuni colli, contenenti cialde di caffè “Lavazza”, che erano stati già rubati da un mezzo in sosta nell’area di servizio.

Gli agenti hanno, rintracciato l’autotrasportatore vittima del furto e gli hanno restituito i colli, risultati perfettamente integri.

