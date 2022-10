BARI – Avviare una riflessione organica sui risultati operativi ottenuti e le criticità da superare sul piano nazionale ed europeo nell’attività di Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, giunta al suo ventesimo anno di attività. E’ l’obiettivo dell’evento di formazione che si terrà per due giorni a Bari a partire da domani nel teatro Margerita, organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura e dalla stessa Agenzia. L’evento presentato oggi alla stampa in un incontro in Procura, è dedicato al ruolo di Eurojust nell’evoluzione dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia. “Se il crimine diventa transnazionale – ha spiegato Ettore Cardinali, sostituto procuratore barese componente della Formazione Decentrata e tra gli organizzatori dell’evento – le istituzioni che lo contrastano devono avere un respiro di carattere internazionale. Quindi la cooperazione oggi è sicuramente essenziale”.