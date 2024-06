Bari, patto per la legalità: firmato accordo tra Leccese e Laforgia

Oggi, lunedì 17 giugno, Vito Leccese e Michele Laforgia hanno sottoscritto il patto per la legalità proposto dal Movimento 5 Stelle. A darne l’annuncio sono stati il coordinatore provinciale del M5S di Bari Raimondo Innamorato, i deputati Gianmauro Dell’Olio e Patty L’Abbate, insieme all’eletto Antonello Delle Fontane.

Leccese, candidato sindaco del centrosinistra, affronterà Fabio Romito, candidato del centrodestra, al ballottaggio. Laforgia, anch’egli candidato del centrosinistra nel primo turno, ha sostenuto il protocollo per garantire la prevenzione di fenomeni di condizionamento o infiltrazione criminale nelle attività amministrative.

Le misure previste dal protocollo includono la sottoscrizione da parte degli eletti della “dichiarazione di responsabilità”, che assicura impegni di trasparenza e correttezza, e l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct) per il periodo 2025-2027. Questo piano prevede anche una revisione del profilo di rischio delle strutture amministrative comunali e dei processi di lavoro.

“Saremo al fianco di Vito Leccese durante la campagna elettorale e nel governo della città”, hanno dichiarato i rappresentanti del M5S. Questa sera si terrà un incontro con Leccese e Laforgia, insieme a simpatizzanti, candidati ed eletti, per discutere i temi condivisi dal campo progressista. “Saremo finalmente uniti per l’attuazione del programma e per il bene dei baresi”.

