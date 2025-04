Il colosso giapponese TMEIC apre a Bari: unica sede in Italia

La multinazionale giapponese TMEIC, nata dalla joint venture tra Toshiba e Mitsubishi Electric, ha scelto Bari come sede unica per le sue attività in Italia. Alle 10.30 di domani, mercoledì 16 aprile, sarà inaugurata la nuova sede nella Zona Industriale di via Francesco De Blasio alla presenza di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

L’evento vedrà la partecipazione di Akira Kawaguchi (ceo TMEIC Corporation) Kazuhiko Tamemoto (managing director TMEIC Europe) Vito Leccese (sindaco di Bari) Sergio Fontana (presidente di Confindustria Puglia) e Alessandro Delli Noci (assessore regionale allo sviluppo economico).

L’azienda (leader globale nella produzione di sistemi elettrici industriali, automazione e accumulo di energia – BESS) avvierà le attività italiane con 40 dipendenti, ma ha già annunciato 60 nuove assunzioni nei prossimi anni, principalmente ingegneri, per far fronte alla crescente domanda nel campo della decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione industriale.

“Il nostro business è in costante crescita sia nei mercati convenzionali sia nei nuovi settori legati alla transizione energetica. Bari rappresenta un tassello fondamentale per il nostro sviluppo in Europa”, ha dichiarato Domenico Gammariello, Managing Director di TMEIC Europe.

La cerimonia si concluderà con il taglio del nastro da parte del presidente Emiliano e del ceo Kawaguchi, ufficializzando l’apertura di un importante polo tecnologico per l’industria 4.0 in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author