Aggressione a Bari, Movimento Indipendenza: “Città ostaggio del degrado”

Il Movimento Indipendenza della Città di Bari ha espresso piena solidarietà ad Antonio Loconte e all’ufficiale della Polizia Locale aggrediti nella giornata di ieri, lunedì 14 aprile. In una nota, il Movimento denuncia la crescente insicurezza che, a suo dire, affligge diverse aree del capoluogo pugliese.

«Siamo al fianco di ogni cittadino privato della libertà di circolare serenamente nella propria città», si legge nel comunicato, che punta il dito contro la presenza di immigrati ritenuti responsabili di comportamenti illeciti e contro «l’inerzia della politica cittadina», accusata di aver abbandonato porzioni del territorio urbano.

Il documento menziona in particolare piazza Moro e piazza Umberto, nonché il quartiere Libertà, come zone dove – pur in presenza di forze dell’ordine e pattuglie dell’esercito – si consumerebbero episodi di criminalità anche alla luce del sole.

«È gravissimo – sottolinea il Movimento – che si possa aggredire un cittadino in pieno giorno anche in zone presidiate. Questo alimenta la sensazione che le forze dell’ordine siano inutili e rafforza nei delinquenti l’idea di poter agire impunemente».

La nota si chiude con l’invito a ripristinare legalità e sicurezza, affinché i cittadini possano tornare a vivere liberamente la propria città.

