Bari, le pastaie dell’Arco Basso incontrano il Comune

BARI – Avviare insieme un percorso formativo per fare in modo che si seguano le linee guida della regione. Tiene ancora banco il tema delle pastaie dell’Arco basso nella città vecchia, da sempre folklore principale e attrazione culinaria per i tanti turisti che approdano nel capoluogo pugliese. Nelle scorse ore l’assessore allo Sviluppo Locale, Pietro Petruzzelli, ha incontrato le signore proprio per un confronto sulle condizioni igienico sanitarie degli home restaurant e sui requisiti per mettersi in regola con la vendita e produzione delle tanto blasonate orecchiette. Nei giorni scorsi, il caso delle pastaie di Bari vecchia ha fatto il giro del mondo approdando financo sul new York Times. Molti sono stati gli articoli e i servizi giornalistici che denunciavano le scarse condizioni igieniche dei ristoranti in casa e la bassa qualità delle orecchiette.

