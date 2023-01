BARI – Bari-Parma e le storie degli ex. Tanti i giocatori biancorossi che hanno vestito la maglia gialloblù, storie diverse che si intrecceranno sabato sul terreno di gioco del San Nicola. Walid Cheddira è il caso che sta facendo parlare. Acquistato dal Parma nell’estate 2019 dalla Sangiustese l’attaccante italo-marocchino non ha mai vestito la maglia gialloblù, andando in prestito ad Arezzo, Lecco, Mantova e infine a Bari. Il Parma si è garantito una percentuale di rivendita del 50% sulla prossima cessione e molto probabilmente monetizzerà nel caso il calciatore, come sembra, venga ceduto al Napoli per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ha fatto Bari-Parma e ritorno, invece, il capitano Valerio Di Cesare. Arrivato a Bari nell’estate 2015, il difensore biancorosso è stato ceduto a gennaio 2017 proprio agli emiliani, impegnati nella rincorsa ai primi posti del campionato di Serie C: i gialloblù sono arrivati secondi e vinto i playoff, completando l’opera l’anno successivo con la vittoria della B e il salto in A. Di Cesare è sceso addirittura di tre categorie, sposando il progetto del Bari in D e conquistando due promozioni in quattro anni. Vorrebbe fare come a Parma, completando il ciclo e portando Bari in A. Un sogno che vista la classifica è ancora percorribile. Ha vinto la D e la C con il Parma, invece, Giacomo Ricci, tornato ad allenarsi in gruppo prima di Natale. Per lui anche 3 apparizioni in A prima del passaggio al Venezia. Ora è un giocatore dei biancorossi, che lo hanno riscattato dopo la vittoria del campionato di C. Due campionati vinti a Parma anche per Frattali, così come per Scavone, attualmente fuori lista. Dall’altra parte c’è Gennaro Tutino, una gara con il Bari in B nel 2015/2016 e prossimo alla cessione al Palermo. Bari e Parma, storie simili: dalla D alla rinascita, con la speranza di ritrovarsi nel massimo campionato e ridare vita alle sfide che furono.

