Bari, otto arresti per furti d’auto e in appartamento

BARI – Associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, furti di autovetture e furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di P.S.. Arresti in corso da parte dei carabinieri.

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nelle provincie di Bari e BAT, dedito prevalentemente ai reati contro il patrimonio.

