Bari, oltre 160mila api per il primo apiario della città

BARI – Quattro arnie e ben 40mila api in ognuna di esse, più ovviamente le api regine. In piazza della Pace, al quartiere Japigia di Bari, una novità unica nel suo genere per il capoluogo: il primo apiario della città. Un progetto, questo, finanziato da uno sponsor privato in collaborazione con l’associazione Facelia che promuove la biodiversità e valorizza l’importanza che le api rivestono per l’ambiente. L’impollinatura, infatti, è uno dei passaggi cruciali per la sopravvivenza di tantissime specie botaniche e non solo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp