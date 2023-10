Innovazione e investimenti, summit internazionale a Gravina

GRAVINA – L’innovazione tecnologica applicata alla salute e alla giustizia, intelligenza artificiale e le opportunità di investimento nel mondo. Esponenti di Nazioni Unite, Banca Mondiale, Vaticano e Governo tutti insieme a Gravina in Puglia, nel Barese, per un summit che ha portato la cittadina murgiana al centro del panorama internazionale. L’appuntamento nel fine settimana al Monastero di Santa Sofia è servito per fare il punto su come l’intelligenza artificiale possa aiutare la vita di tutti i giorni, anche nel campo della giustizia e dalla salute. L’innovazione tecnologica come viatico per lo sviluppo di un intero territorio come quello murgiano e pugliese ma non solo. La due giorni in cui si sono confrontati sottosegretari, viceministri, esponenti politici locali e parlamentari, ha analizzato anche il sistema dei media allert durante lo stato di crisi.

