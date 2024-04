Bari, nuovo presidente al Tribunale dei Minori

BARI – Valeria Montaruli è la nuova presidente del Tribunale per i minorenni di Bari. A stabilirlo il plenum del Consiglio superiore della Magistratura che si è riunito a gennaio votando anche il nuovo Avvocato generale della Corte d’Appello di Lecce che sarà Giovanni Gagliotta.

Figlia, anzi, nipote d’arte – anche gli zii sono stati a suo tempo in magistratura -, il neo presidente succede a Riccardo Greco, andato via a settembre scorso. Nel frattempo, a dirigere il Tribunale dei Minori c’era la facente funzione Celeste Calvanese. Bari è una sorta di ritorno a casa per Montaruli. Proprio qui, infatti, ha mosso i primi passi nella giustizia minorile

