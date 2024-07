Bari, il neosindaco Leccese incontra i vertici della Gdf pugliese

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese ha incontrato nella storica Caserma “Magg. Giovanni Macchi”, sede del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza il comandante regionale, generale di Divisione Fabrizio Toscano, unitamente agli ufficiali dello Stato Maggiore e al comandante Provinciale di Bari, generale di Brigata Pasquale Russo.

Nell’occasione, il sindaco ha rivolto il proprio saluto e un sentito ringraziamento alle Fiamme Gialle baresi per il

quotidiano e qualificato impegno profuso nella delicata attività di polizia economico-finanziaria svolta dai

Reparti del Corpo.

La visita ha altresì rappresentato l’occasione per delineare il futuro percorso di collaborazione istituzionale a

beneficio dei cittadini del capoluogo, anche in virtù del protocollo d’intesa siglato tra la Città di Bari e il

Comando Provinciale della Guardia di Finanza e finalizzato a garantire un adeguato presidio di legalità a tutela

delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

