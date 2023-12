Bari, musica di Natale per l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

BARI – Da A dream before Christmas, liberamente ispirato a A Christmas Carol di Charles Dickens, a Happy Xmas di John Lennon e Yoko Ono, da Adeste Fideles al canto popolare Sanda Necole va pe mare. Sono solo alcuni dei brani che hanno caratterizzato il primo appuntamento del cartellone natalizio dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana, nella parrocchia dell’Annunziata del capoluogo. Dodici, in tutto, appuntamenti distribuiti in altrettanti Comuni del Barese che, fino al 22 dicembre, porteranno in scena un programma che accosta l’esecuzione di arrangiamenti originali di brani noti della tradizione natalizia a pezzi inediti e, in chiusura, il brano Sanda Necole va pe mare, quale omaggio alla tradizione popolare barese e al culto nicolaiano. Una produzione che punta tutto sulle eccellenze pugliesi: dalla voce recitante di Maurizio Pellegrini alla direzione di Nicola Colafelice, dalle composizioni originali e arrangiamenti di Vittorio Pasquale ai tenori Cataldo Caputo e Nico Franchini.

