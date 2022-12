Condividi su...

BARI – Architetti, ingegneri e non solo, quasi un migliaio professionisti provenienti da tutta Italia. Più di 100 gruppi di studio per “#Studenthousing. Idee e progetti prendono forma”, la mostra dedicata ai progetti vincitori dei concorsi di progettazione per la riqualificazione degli immobili da destinare a residenze universitarie nelle città di Lecce, Brindisi e Taranto. La collettiva, infatti, ha messo in mostra i tre progetti vincitori dei concorsi che cambieranno il volto di importanti immobili posti in luoghi strategici della città universitarie: l’ex Convento dei Carmelitani scalzi (Caserma Cimmarusti) a Lecce, Palazzo Frisini ex Brefotrofio a Taranto e l’ex Cassa Mutua Artigiani a Brindisi, trasformandoli in tre residenze per studenti universitari. Un’operazione di grande impatto non solo per la comunità studentesca ma per tutta la città in termini di rigenerazione urbana e crescita culturale, in termini di creazione di nuovi spazi pubblici a disposizione non solo degli studenti ma di tutta la cittadinanza.