Bari: Mignani, ‘Punto guadagnato è meritato’

“Ogni partita per noi è una prova di maturità. Dobbiamo essere soddisfatti perché il Bari ha cercato di fare la partita su un campo difficile come quello della Reggina. Il pareggio è giusto, lo abbiamo meritato. Complimenti alla Reggina perché è una squadra propositiva, ma anche noi abbiamo giocato per vincere”. Così Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo lo 0-0 nel big match del Granillo con la Reggina.