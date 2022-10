“Affrontiamo un Frosinone che in casa ha sempre vinto e non ha subito gol. Ha calciatori di qualità in grado di ribaltare velocemente l’azione e se gli lasci campo diventano pericolosi. Indipendentemente dai numeri, abbiamo bisogno di punti e per fare risultato servirà una gran partita, Bisognerà prestare molta attenzione giocando da squadra, come nell’ultimo periodo”. Così Michele Mignani, allenatore del Bari, in vista della sfida con il Frosinone di sabato 22 ottobre.