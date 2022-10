“All’esterno si possono fare diverse valutazioni sul campionato del Picerno, ma questa squadra ha raccolto molto meno di quello che ha seminato. Non dobbiamo scoraggiarci, in ogni sconfitta siamo usciti dal campo a testa alta. Anche se i risultati non sono dalla nostra parte, dobbiamo essere più spensierati, coraggiosi, bisogna osare traendo forza dalle prestazioni. Viterbese? In questo momento è una squadra in salute, ma le insidie sono in ogni partita: dobbiamo giocare con coraggio e identità, perché prima o poi i risultati premieranno il nostro lavoro”. Emilio Longo, allenatore del Picerno, analizza così il momento della sua squadra alla vigilia del match con la Viterbese.