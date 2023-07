Bari, Mignani: “Calendario? Serie B imprevedibile, serve concentrazione”

BARI – Da poco reso noto il calendario della prossima Serie B con il Bari protagonista, mister Mignani si esprime cosi ai canali ufficiali del club biancorosso.

«Si riparte – ha detto – anche se, in questo momento, esprimere giudizi su valori delle squadre o altro è prematuro. La cosa più importante è ripartire in casa davanti ai nostri tifosi, con l’entusiasmo più alto che mai, puntando a fare un campionato al meglio delle nostre possibilità. Questo è un campionato dalle mille sorprese, dove la fortuna di incontrare un avversario non nel suo momento migliore può avere un peso. Ma come sempre dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati su noi stessi perchè in fondo, prima o poi, bisognerà incontrarle tutte.

Il calendario asimmetrico? Io sono un tradizionalista, ma non credo cambi in fondo molto. Una voglia infinita di ripartire, è il nostro mestiere ed è un bel mestiere».

