Foggia, idea Silvio Baldini per la panchina. Il presidente Canonico sulle tracce dell’ex tecnico di Palermo e Perugia. Incontro previsto nella giornata di domani a Carrara. Nella carriera del 65enne tecnico toscano, che lo scorso anno ha lasciato il Perugia dopo tre partite, quattro stagioni in Serie A con Empoli. Lecce, Parma e Catania, una promozione dalla B alla A con il Palermo nel 2002 e una vittoria dei playoff di Serie C con il Palermo nel 2022.

