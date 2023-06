Bari, malattie infettive: contagi in calo rispetto a pre-pandemia

BARI – Contagi da malattie infettive possibili anche attraverso rapporti etero ma generalmente in calo rispetto al periodo pre-pandemico. È quanto emerge dal convegno Icar in corso a Bari: previste diverse iniziative per rafforzare la sensibilizzazione tra la popolazione, specie in giovane età.

