BARI – Il noto attore e doppiatore è stato ospite e padrino d’eccezione dell’ottava edizione del premio letterario della Fondazione Megamark. L’evento è stato occasione per riflettere sullo stato dell’arte delle imprese culturali e dell’importanza che i privati investano in cultura per dare contenuti ai nostri giovani e al futuro e salvarli così da derive pericolose. Successivamente anche qualche battuta sulla bellezza della Puglia, infine sul valore della lettura con un messaggio per i ragazzi: “Leggere solo cinquanta libri è come prendere una laurea”, ha detto l’artista. Luca Ward ha salutato i giornalisti con la frase più famosa de “Il gladiatore”, il film Premio Oscar doppiato da lui.

Intervista di Ilaria Delvino

