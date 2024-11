Bari, le linee programmatiche e partecipate in Consiglio

BARI – La riforma dei criteri di nomina dei vertici delle aziende municipalizzate, il trasferimento dell’ispettorato del lavoro nell’ex ospedale Bonomo di corso De Gasperi e la variante urbanistica per la camionale. Sono solo alcuni dei punti all’ordine del giorno previsti dal Consiglio Comunale del capoluogo pugliese, un consiglio che potrebbe essere “fiume” e per il quale il presidente Romeno Ranieri ha imposto un termine ultimo alle 22.

Primo punto all’ordine del giorno, le linee programmatiche del sindaco Vito Leccese da approvare entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio. Dieci i capitoli previsti nel suo discorso: un patto sul clima per una città verde, università e conoscenza al cuore dello sviluppo urbano, più centralità dei quartieri per una città in 15 minuti, sostenibilità, piano per l’abitare ed emergenza casa, una rete di economia urbana e commercio di prossimità, cultura e comunità consapevole, una città amica della governance.



