Bari, “La fatica”: tutto pronto per i primi beneficiari

BARI – Oltre 480 partecipanti di cui circa il 70 per cento donne, il 50 per cento ha il diploma, una donna su quattro è laureata e un uomo su tre ha la licenza media. È questo il profilo dei primi partecipanti alla call “La Fatica”, la misura promossa dall’amministrazione comunale del capoluogo per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di cittadini con minori possibilità di accesso al mercato del lavoro. Nelle scorse ore il sindaco Vito Leccese ha incontrato i primi 15 beneficiari del provvedimento e i rappresentanti delle aziende che hanno aderito all’iniziativa manifestando interesse ad attivare tirocini formativi. Il progetto prevede tirocini extracurriculari con indennità di 800 euro al mese per 20 ore a settimana e doti di apprendimento fino a 1.000 euro per acquisire nuove competenze o titoli abilitanti. L’avviso pubblico de “La fatica” sarà attivo sino a esaurimento delle risorse complessive disponibili da 3 milioni di euro.

