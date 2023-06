Bari, all’Istituto Tumori un corso sull’oncofertilità

BARI – L’odierno progresso nelle terapie anticancro consente di ottenere significativi risultati nelle risposte terapeutiche e nella sopravvivenza ma i vari trattamenti talora comportano danni funzionali al sistema riproduttivo di ambo i sessi. La Cancer treatment related infertility è quindi la base su cui l’oncofertilità si presenta come nuovo paradigma in oncologia clinica per la prevenzione della sterilità iatrogena. Di questo si è parlato durante l’appuntamento formativo all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, finalizzato alla divulgazione di conoscenze e nuove acquisizioni a favore di operatori sanitari e ricercatori clinici nell’ambito dei rischi iatrogeni di infertilità nel trattamento dei tumori, alla loro prevenzione e alla preservazione della fertilità nelle pazienti che accedono alle cure anticancro.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp