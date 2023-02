BARI – Tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito a seguito dell’incendio che nel tardo pomeriggio ha distrutto una baracca all’interno del campo rom, sulla statale 16 a Bari all’altezza dell’uscita per Carbonara. Le fiamme hanno avvolto una delle quattro baracche presenti nel campo, regolarmente autorizzato. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, per i rilievi del caso e mettere in sicurezza la zona. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Ripercussioni si sono registrate sul traffico in direzione sud, con code di auto lunghe diversi chilometri.

