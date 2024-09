Bari, Fdl: a cento espositori la Caravella d’oro

BARI – Seconda edizione del memorial “Alessandro Ambrosi”, organizzato da Nuova Fiera al teatro Petruzzelli di Bari. L’idea è nata dalla volontà di ricordare la figura di Sandro Ambrosi, già presidente della Fiera, che a lungo si è speso per la presenza della storicità del made in Italy all’interno della Campionaria. Per l’occasione, lungo il viale Orientale della campionaria è stata allestita un’esposizione di auto e moto d’epoca, organizzata da Asi e Old Cars Club. Tra i pezzi forti una rarissima Bianchi del 1922 e, tra e quattro ruote, Ferrari, Porsche e la leggendaria Jaguar E Type, l’auto di Diabolik.

Durante la serata, invece, il presidente Gaetano Frulli ha premiato le aziende più virtuose con il premio Caravella d’oro Sandro Ambrosi. Inoltre sono state consegnate le pergamene celebrative per le borse di studio in “International marketing, eventi e media” che daranno a 100 espositori la possibilità di frequentare gratuitamente il corso di specializzazione. La serata è stata allietata dallo spettacolo della compagnia q- Art

