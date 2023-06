Bari, esperti a confronto sul carcinoma mammario

BARI – Due giorni dedicati alla formazione con medici e specialisti a confronto sul tema del carcinoma mammario. Fine settimana dedicato allo studio e alla prevenzione quello che si sta tenendo nell’aula magna della Facoltà di medicina dell’Università di Bari. Il tumore al seno colpisce ogni anno solo in Italia 55mila donne, una su otto nell’arco della vita. Il carcinoma mammario metastatico, invece, coinvolge circa 37mila donne. E proprio di questo si è parlato durante la prima giornata e di come questa patologia, grazie alle nuove scoperte scientifiche in ambito terapeutico, può beneficiare di trattamenti innovativi in grado di allungare la sopravvivenza preservando una dignitosa qualità di vita. La seconda giornata, invece, è rivolta a fornire una sintesi dei risultati dei più recenti degli studi clinici in corso per tutte le forme neoplastiche, con particolare riguardo alla mammella in tutti gli stadi, allo scopo di fornire un panorama completo delle cure più attuali per il carcinoma mammario.

