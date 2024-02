BARI – È terminata con la netta sconfitta contro il Palermo l’esperienza di Pasquale Marino alla guida del Bari. Il tecnico di Marsala lascia il club biancorosso dopo averlo diretto per 14 partite e collezionando 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 17 punti raccolti e la media di 1,21 punti a partita. Adesso è caccia al sostituto per preparare la prossima sfida contro il Lecco, altro incrocio chiave in ottica salvezza.

LA NOTA DEL CLUB – SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l’impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non.

