Bari, esami gratuiti nel Villaggio della Prevenzione Lilt

BARI – Esami di laboratorio e strumentali, visite e consulenze, tutti gratuiti e mirati a creare una cultura della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. La pioggia non ha fermato l’inaugurazione del Villaggio della prevenzione, la consueta iniziativa della Lilt che quest’anno si tiene proprio nella settimana che precede il natale e che sarà corredata da due appuntamenti collaterali. Obiettivo della tre giorni, in piazza della Libertà, nel pieno centro del capoluogo pugliese, è quello di favorire la prevenzione oncologica realizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e l’Avis. Inoltre sotto le tende dell’Esercito, si terranno convegni, seminari e laboratori anche per i più bambini oltre alla prima edizione di Liltxmas, l’appuntamento che prevede il “Lilt Christmas Concert”, diretto dal Maestro Paolo Lepore e la cena di beneficenza “Natale con la Lilt”

