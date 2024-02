Bari, carico di olive in acqua finisce per strada

BARI – Un camion ha perso il carico di bidoncini pieni di olive questo pomeriggio sulla complanare che costeggia la strada statale 16 all’altezza di via Napoli. Il mezzo – per cause da accertare – ha inavvertitamente fatto cadere dalla zona carico andando a invadere con le olive l’intera corsia. Chiuso per qualche ora il tratto stradale del sottopasso del tratto di strada che proveniente da via Napoli, direzione Nord, dopo via Costa, immette sulla 16, direzione Sud verso Brindisi. Sul posto la polizia locale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author