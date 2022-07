Bari: Caprile ha le idee chiare, ‘Io portiere di personalità’

“La chiamata del Bari è stata una sorpresa perché il mercato, per quel che mi riguardava, andava in un’altra direzione”. Così Elia Caprile, portiere classe 2001 proveniente dal Leeds, sui social del club biancorosso -. Essere in una piazza del genere è il massimo: da piccolo guardavo il Bari in tv quando in porta c’era Gillet e Barreto punta centrale. So che indosso una maglia importante, ma non è un peso: affronto questa nuova avventura con spensieratezza, lavorando in attesa dell’occasione giusta. Le mie caratteristiche? Nonostante la giovane età, ho solo 20 anni, credo di avere una certa personalità. Sono un po’ matto, ma anche consapevole che il portiere deve essere equilibrato dal momento che ha molte responsabilità. In cosa devo migliorare? Tutto! Con i piedi, nella gestione dell’aria e sulle palle alte. La Serie B? Il livello si alza, quindi devo calarmi subito in questa nuova realtà”.