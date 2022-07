Serie D: Calciomercato, tutte le ufficialità della giornata

NARDÒ: Lucas Dambros Da Silva, attaccante classe 1996, è un calciatore del Nardò. Colpo di mercato della dirigenza che si assicura una pedina importante sul fronte offensivo. “Sono molto contento che la trattativa sia stata ufficializzata. Avevo tanta voglia di indossare la maglia granata sin da quando si è intavolata la trattativa – dichiara il neo arrivato Lucas -, ma abbiamo dovuto aspettare qualche giorno per motivi amministrativi. Ci tenevo tanto a fare parte di questo progetto, illustratomi da tecnico Ragno e dalla dirigenza. Mi fa piacere lavorare con un allenatore ambizioso e affermato, in una piazza straordinaria. Ogni volta che sono venuto a Nardò da avversario sono rimasto affascinato e impressionato dai tifosi per passione, voglia e sostegno. Sono felice e carico per questa avventura e per essere approdato in una società seria”. Per Lucas Dambros esperienza iniziale in Italia in Lega Pro col Trapani, poi Messina, Fasano e Casarano in D. Per lui parlano i tanti gol segnati.

BITONTO: Simone Figliolia, attaccante classe 1993, è un nuovo calciatore del Bitonto. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Nola con 32 presenze e 11 reti.

BARLETTA: Antonio Pignataro rinnova. Seconda stagione consecutiva in biancorosso per il centravanti campione d’Italia e capocannoniere dell’ultima Eccellenza, la terza complessiva dopo l’esperienza del campionato 2019/2020. Dal Monopoli arriva in prestito il portiere Campisi, 2003, reduce dall’esperienza all’Afragolese.

BRINDISI: Il club rinforza il parco under con due nuovi arrivi. Bogdan Stauciuc, attaccante romeno classe 2002 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Virtus Matino. Con un passato nelle giovanili del Torino, Stauciuc ha giocato anche tra le file di Castellaneta, Tuttocuoio e Montevarchi. Trovato l’accordo anche con Salvatore Santochirico, terzino destro ex Carrarese classe 2004. Cresciuto nella Daken Invicta Matera, ha giocato nelle giovanili dello Spezia prima di approdare alla Carrarese.

FASANO: Il portiere 𝗙𝗮𝘁𝗺𝗶𝗿 𝗖𝗲𝗸𝗮 difenderà ancora i colori biancoazzurri. Dopo aver ufficializzato la permanenza di Gomes Forbes e Corvino, arriva così un’altra riconferma nella squadra che sarà a disposizione del tecnico Tisci. Giunto a Fasano lo scorso anno, prima di essere tesserato dalla nostra società, il giovane portiere di nazionalità albanese aveva già avuto un’esperienza in serie D con l’Ambrosiana. Durante la scorsa stagione, sin dal suo debutto nella trasferta di Caserta, Ceka ha avuto modo di mostrare tutte le sue spiccate qualità incidendo in maniera significa in diversi match. Nel reparto under si denota così un’importante conferma di un giocatore che nonostante la sua giovane età (classe 2002) ha già difeso la porta biancazzurra in 14 occasioni, raccogliendo 5 clean sheet.

TEAM ALTAMURA: Tiziano Prinari é un nuovo giocatore del Team Altamura. Il centrocampista classe 1995 ha disputato l’ultimo campionato a Casarano con 26 presenze e 4 reti all’attivo. In carriera ha già indossato anche le maglie di Fidels Andria, Fasano, Nardò e Bisceglie. Ufficializzato anche Facundo Ganci, centrocampista argentino classe 1988, dal Francavilla in Sinni. In carriera ha indossato le maglie di Francavilla, Barletta, Fasano, Tricase, Brindisi e Casarano.

MOLFETTA: Stefano Manzo è un nuovo calciatore del Molfetta. Centrocampista centrale classe 1990 è un rinforzo di qualità e quantità per il tecnico Bartoli. “Sono a Molfetta grazie alla grande considerazione che Bartoli ha nei miei confronti – afferma Manzo –. Negli ultimi due anni siamo stati avversari sul campo, ma ci siamo sempre stimati”. L’ex Taranto e Fidelis Andria si presenta ai tifosi: “Sono un giocatore operaio, mi piace lavorare sodo e dare tutto in campo. Ho un legame forte con la mia famiglia, con mia moglie e mia figlia, che da poco ha compiuto il suo primo anno di età. Sono un ragazzo umile, mi metto a totale disposizione del Molfetta“. Sul campionato: “Sarà una stagione di alto livello, tutte le squadre si stanno rinforzando con giocatori importanti. Ai tifosi prometto di onorare la maglia e rispettarli”. Il Molfetta ufficializza andhe Matteo Montinaro, centrocampista classe 1996, ex Casarano, Bitonto, Gravina e Brindisi: “Ringrazio mister Bartoli e la società per l’opportunità”. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, si presenta alla città: “La fantasia è la mia arma vincente. Oltre che andare in rete, mi piace mettere i compagni nelle condizioni di segnare. Mi aspetto un campionato molto equilibrato, ogni squadra dirà la sua. La nostra spinta saranno i tifosi: mi rivolgo direttamente a loro, insieme possiamo divertirci !”.

GRAVINA: Confermati Anas Kharmoud e Vincenzo Tommasone. Kharmoud, motorino inesauribile delle corsie laterali, è stato una delle tante note positive dello scorso campionato. Ha raccolto consensi per la duttilità tattica e la generosità. Tommasone, attaccante di fascia, impiegabile anche come esterno di centrocampo e trequartista, si è messo in mostra per le spiccate qualità offensive che gli hanno permesso di essere tra i calciatori più brillanti della stagione scorsa. Comferma anche per il portiere classe 2002 Nicola Mascolo. Nato a Bologna, ma dalle profonde radici pugliesi, è stato una piacevole sorpresa nella seconda parte della scorsa stagione, imponendosi come uno dei migliori numeri 1 del Girone H.