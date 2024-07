Bari Calcio: Raffaele Bianco nuovo direttore tecnico settore giovanile

BARI – Difficile pensare che il primo buon proposito sia raggiunto dal Bari calcio. Ci riferiamo a ciò che è stato detto in sala stampa in occasione della presentazione di Magalini e di Longo: al ritiro parteciperanno i due terzi della rosa che farà parte della rosa targata 2024 -2025. Difficile pensare che a una settimana dalla partenza per Roccaraso ci siano almeno 13 annunci.

I giovani del Napoli l’attaccante Sgarbi e il difensore Obaretin dovrebbero essere annunciati a breve, ma sarebbero prestiti come al solito una formula ormai indigesta per i tifosi del Bari. Per fare numero, in Abruzzo, oltre ai calciatori sotto contratto, si vedranno molti elementi che nella passata stagione erano stati parcheggiati in prestito altrove e che il nuovo allenatore valuterà prima di dare l’eventuale via libera alla cessione o a nuovi prestiti come ad esempio Simone Simeri che dopo l’ultima esperienza a Taranto spera di poter ancora giocarsi una chance nel capoluogo pugliese.

A proposito di ritorni, dopo l’esperienza da calciatore a Cerignola Raffaele Bianco è il nuovo responsabile del settore giovanile del Bari. Poca esperienza a dirla tutta. Si vede che questi Europei hanno insegnato davvero poco.

