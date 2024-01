Bari 2024, Unione Popolare e Rifondazione comunista: “Si al verde, no al cemento”

BARI – “Si al verde, no al cemento”. In riferimento al palazzo della giustizia, ma non solo: Unione Popolare e Rifondazione comunista fondano su questi concetti il programma elettorale per le elezioni comunali a Bari.

