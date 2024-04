Bari 2024, nessuna lista con il simbolo Sud al Centro

BARI – Alle Amministrative di Bari 2024 non ci sarà alcuna lista con il simbolo Sud al centro. Ad annunciarlo in una nota stampa questa mattina, il presidente Gianlucio Smaldone, attuale presidente del II Municipio di Bari e al vertice del movimento politico che fa capo a Sandro Cataldo, agli arresti domiciliari dal 4 aprile scorso per presunta compravendita di voti alle elezioni di Triggiano del 2021 e di Grumo Appula del 2020, e all’ex assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, indagata nella stessa inchiesta. In Sud al centro era transitata dopo l’emergenza covid anche la moglie dell’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, Maria Carmen Lorusso, eletta nel 2019 tra le fila della lista di centrodestra Di Rella Sindaco, per poi approdare all’opposizione. Anche Olivieri e Lorusso sono in carcere nell’ambito della maxi inchiesta Codice Interno che il 26 febbraio scorso ha portato alla luce una rete di malaffare tra politici e criminalità locale attraverso un presunto voto di scambio. In totale 135 misure cautelari

