Bardi: “Tre importanti opere finanziate per Matera”

“Grazie al programma ITI, la Regione Basilicata ha finanziato tre importanti opere per la città di Matera, dimostrando per l’ennesima volta la grande attenzione verso la bellissima città dei sassi, proiezione internazionale della Basilicata e di tutto il Sud. Con il recupero del teatro Duni, l’adeguamento del complesso sportivo Tensostruttura e la copertura del centro per terapie dedicato ai pazienti affetti da patologie cognitive, diamo un segnale alla cultura, ai giovani e ai più fragili”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Abbiamo stanziato in totale, solo con la delibera odierna, altri 2,3 milioni di euro per Matera. I fatti sono sempre la migliore risposta e anche questa volta ne potremo avere conferma. Adesso è importante che queste risorse vengano “messe a terra” il prima possibile, dato che i cittadini materani aspettano questi interventi dal troppo tempo. La Regione ci ha messo le risorse. E al momento questo è l’unico fatto significativo”, conclude Bardi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp